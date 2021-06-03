Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов под Петрозаводском

Пожар в Пряжинском районе произошел вечером 2 июня. Сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в Чалне поступило к спасателям в 16:48.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные были на месте ЧП. По имеющейся у спасателей информации, в хозпостройке обитой металлом находилось большое количество газовых баллонов.

Пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия дополнительно выехали пожарные из поселка Мелиоративный и Петрозаводска.

«Когда мы вошли в горящую постройку, - рассказывает участник рискованной спасательной операции, майор внутренней службы Сергей Павлов - сразу сбили пламя и стали искать баллоны, потому что понимали, если они рванут, то последствия этого пожара будут непредсказуемы».

«Обнаружили мы их внутри помещения под полкой, они были заставлены имуществом. Поэтому, наверное, огонь не успел до них добраться. За те несколько минут, которые нам отвела обстановка, мы успели вынести все десять баллонов, не допустив их взрыва. А справиться с пожаром, было уже делом техники»,

- отметил Павлов. Специалисты выясняют причину пожара. (фото mchs.gov.ru)