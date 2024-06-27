27 июня 2024, 12:41
Труп человека выловили из Ладоги
В Ленинградской области спасатели достали из воды тело утонувшего человека
Вечером 26 июня очевидец наткнулся на тело мертвого человека на Ладожском озере. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
На место на поиски трупа выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели обнаружили погибшего мужчину, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции.
Причины и обстоятельства смерти человека предстоит определить компетентным органам. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти