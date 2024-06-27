Труп человека выловили из Ладоги

Вечером 26 июня очевидец наткнулся на тело мертвого человека на Ладожском озере. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

На место на поиски трупа выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели обнаружили погибшего мужчину, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции.

Причины и обстоятельства смерти человека предстоит определить компетентным органам. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти