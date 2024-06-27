Движение по «Коле» остановится на два часа

Сегодня, 27 июня, трассу «Кола» перекроют на два часа в Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

По информации источника, с 12:50 до 15:00 движение остановится на 236-м километре федеральной магистрали у Лодейного Поля. Причиной станет разводка моста через Свирь. В это время по реке пройдет яхта «Спрей».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото: unsplash.com / Chris Martin