Двое детей и две женщины погибли при пожаре в российском регионе

В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из сел региона в ночь на 27 июня. В момент возгорания в здании находились семь человек. Погибли две женщины, а также двухлетний и 15-летний дети. Еще два человека, в том числе семимесячный ребенок, госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства трагедии. // Фото СК