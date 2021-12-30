Тройное ДТП с пострадавшими произошло на трассе «Кола»

Три автомобиля столкнулись вечером 29 декабря на автодороге «Кола» в Сегежском районе. Аварию спровоцировал водитель иномарки, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в 22:30 на 678-м километре трассы. Мужчина за рулем «Фольксваген Гольф» выполнял обгон с выездом на встречную полосу и не убедился в безопасности маневра.

Он врезался в двигавшуюся навстречу «Газель». После столкновения с фургоном на «Фольксваген» налетел еще и двигавшийся за ним «Лексус».

В результате аварии получили травмы 51-летний водитель «Фольксвагена» его 61-летний пассажир. // Фото: rv-ryazan.ru