Тротуары асфальтируют в центре Петрозаводска

Подрядчик – ООО «Кондопожское ДРСУ» – приступил к асфальтированию тротуаров на улице Куйбышева, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Ремонт улицы проходит в рамках подготовки к вековому юбилею республики. В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию тротуаров на улицах Еремеева и Свердлова. Завершено восстановление проезжей части на Промышленной улице. Продолжается ремонт автодорог на улицах Зайцева, Правды, Щербакова и набережной Гюллинга. В разных районах Петрозаводска организованы работы по устранению деформаций и повреждений покрытий проезжих частей.

Муниципальный контракт включает в себя восстановление 15 магистралей и 15 тротуаров. За каждым этапом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.