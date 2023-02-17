Троллейбусы в праздники будут ездить по воскресному расписанию

График работы петрозаводских троллейбусов изменится в февральские праздники.

В ПМУП «Городской транспорт» сообщили, что с 23 по 26 февраля троллейбусы будут работать по расписанию воскресенья.

Например, первый троллейбус №1 выйдет на линию с Кемской в 08:25, а с Хейкконена в 08:30. В последний рейс «единица» отправится в 22:00 и 21:45 соответственно.

Троллейбус №5 выйдет в первый рейс с Лыжной и ДСК в 08:30. Последний троллейбус будет отправляться с Лыжной в 22:25, с ДСК в 22:02. Ознакомиться с расписанием можно здесь.