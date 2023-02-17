Завершается голосование по маршруту автобуса №3 в Петрозаводске

В воскресенье, 19 февраля, завершается голосование по временному маршруту автобуса №3 в Петрозаводске. Об этом напоминает мэрия карельской столицы.

Горожанам предложили высказаться по поводу того, каким должен быть маршрут «тройки» на время ремонта Путейского моста на улице Антикайнена.

Предложены два варианта: – стандартный маршрут (в прямом направлении: по маршруту следования – Красноармейская улица – улица Гоголя – улица Антикайнена; в обратном направлении: по маршруту следования – улица Антикайнена – улица Гоголя – Красноармейская улица – по маршруту следования); – измененный маршрут (в прямом направлении: по маршруту следования – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Антикайнена – по маршруту следования; в обратном направлении: по маршруту следования – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – по маршруту следования).

Петрозаводчане могут проголосовать по ссылке. В воскресенье голосование завершится. // Фото: unsplash.com