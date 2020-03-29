29 марта 2020, 09:31
Троллейбусы в Петрозаводске встали из-за коронавируса
Жители столицы Карелии впервые полностью лишились муниципального транспорта
Предприятие городского транспорта с сегодняшнего дня полностью остановило движение троллейбусов в Петрозаводске.
«В соответствии с распоряжением Главы РК от 26.03.2020 года № 182-р с 29 марта по 4 апреля в Республике Карелия приостанавливается деятельность перевозчиков, которые перевозят пассажиров общественным транспортом. Таким образом, движение троллейбусов в указанный период осуществляться не будет»,
- сообщается на сайте предприятия.
О сроках возобновления движения не сообщается. Пассажирам предлагается следить за информацией на сайте.