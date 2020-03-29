29 марта 2020, 09:31
Общество

Троллейбусы в Петрозаводске встали из-за коронавируса

Жители столицы Карелии впервые полностью лишились муниципального транспорта

Предприятие городского транспорта с сегодняшнего дня полностью остановило движение троллейбусов в Петрозаводске.

«В соответствии с распоряжением Главы РК от 26.03.2020 года № 182-р с 29 марта по 4 апреля в Республике Карелия приостанавливается деятельность перевозчиков, которые перевозят пассажиров общественным транспортом. Таким образом, движение троллейбусов в указанный период осуществляться не будет»,

- сообщается на сайте предприятия.

О сроках возобновления движения не сообщается. Пассажирам предлагается следить за информацией на сайте.

 

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Карелия
Петрозаводск
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остановка
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