Медиков Карелии будут подвозить на работу водители Минздрава

В связи с приостановкой работы общественного транспорта в период «противовирусных» каникул оперативно решается вопрос о подвозе работников медицинских организаций, подведомственных Минздраву Карелии, которые продолжают работать в обычном режиме.

Как написал на своей странице в соцсети министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков, доставка персонала, не имеющего личного транспорта, будет осуществляться силами ГБУЗ «Автохозяйство» и учреждений здравоохранения. До и после подвоза будет проводиться уборка автотранспорта с применением дезинфицирующих средств.

«Вместе с тем в министерство и медицинские организации поступают предложения от автолюбителей республики, которые также работают в эти дни и добираются на собственных автомобилях, подвезти по пути и медиков. Медицинские специалисты предлагают помощь «безлошадным» коллегам. Выражаю таким людям искреннюю благодарность за неравнодушие и отзывчивость»,

– отметил Михаил Охлопков.