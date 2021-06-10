10 июня 2021, 09:12
Троллейбус №1 меняет маршрут в Петрозаводске
Изменение схемы движения троллейбуса связано с ремонтом Онежской флотилии
В столице Карелии из-за ремонта Онежской флотилии изменится маршрут троллейбуса №1. Об этом сегодня предупредили в мэрии. Изменение будет временным. «Рогатый» будет двигаться по новой схеме с 12 по 14 июня.
В течение трех дней движение будет осуществляться так:
- в прямом направлении: к/ст. Хейкконена – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. «Правды» - пр. Александра Невского- пр. Комсомольский – ул. Ровио – к/ст. Лыжная,
- в обратном направлении: к/ст. Лыжная – ул. Ровио - пр. Комсомольский - пр. Александра Невского - ул. «Правды» - пр. Ленина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – к/ст. Хейкконена. (фото vk.com)