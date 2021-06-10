Троллейбус №1 меняет маршрут в Петрозаводске

В столице Карелии из-за ремонта Онежской флотилии изменится маршрут троллейбуса №1. Об этом сегодня предупредили в мэрии. Изменение будет временным. «Рогатый» будет двигаться по новой схеме с 12 по 14 июня.

В течение трех дней движение будет осуществляться так:



- в прямом направлении: к/ст. Хейкконена – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. «Правды» - пр. Александра Невского- пр. Комсомольский – ул. Ровио – к/ст. Лыжная,



- в обратном направлении: к/ст. Лыжная – ул. Ровио - пр. Комсомольский - пр. Александра Невского - ул. «Правды» - пр. Ленина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – к/ст. Хейкконена. (фото vk.com)