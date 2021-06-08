Въезд на площадь Кирова запретят на сутки

Схема движения транспорта на площади Кирова в Петрозаводске временно изменится. Въезд со стороны улицы «Правды» на площадь с 30 июня по 1 июля будет запрещен, предупредили в мэрии.



Ограничения вводятся из-за торжеств, приуроченных к 85-летию Госавтоинспекции МВД России. Проезд запретят с 18:00 30 июня до шести вечера следующего дня.

Водителей просят быть внимательными. (фото «Петрозаводск говорит»)