Троих похитителей денег ночью задержали силовики

Ориентировку на автомобиль с подозреваемыми ночью 5 июля передали сотрудникам Росгвардии. В итоге граждан удалось задержать, сообщили в пресс-службе ведомства.

Троих жителей Карелии заподозрили в хищении денег. О какой сумме идет речь и откуда ее украли, не сообщается.

В автомобиле, который остановили росгвардейцы, находились 36-летняя жительница Петрозаводска, 29-летний мужчина из поселка Великая Губа и 23-летний юноша из Медвежьегорска. Всех троих передали полиции. // Фото: Росгвардия