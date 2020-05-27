Трое пудожан распространяли наркотики по всей Карелии

Управление по контролю за оборотом наркотиков пресекло наркотрафик в Карелии, сообщает МВД республики.

Речь идет о трех жителях Пудожа в возрасте от 25 до 27 лет, которые являлись закладчиками наркотиков на территории Карелии и осуществляли их сбыт в Петрозаводске, Кондопоге, Медгоре, Пудоже и Прионежье.

В их задачи входило получение крупной партии "товара" для его дальнейшей реализации потребителям.

В ходе обысков у них дома и в тайниках изъято свыше 150 граммов гашиша и амфетамина.

«В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по 23 эпизодам преступной деятельности. Один из них заключен под стражу.

Кроме того, в действиях подозреваемых усматриваются признаки организованности, решается вопрос о вменении им осуществления преступной деятельности в составе организованной преступной группы. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации это влечет более строгое наказание»,

- сообщает МВД.