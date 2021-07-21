ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает на новую площадку для игры в теннис

Любители настольного тенниса здесь? Эта новость специально для вас!

Возле ТРК ЛОТОС PLAZA появилась новая спортивная площадка, на которой установлены столы для игры в пинг понг. Любой желающий может прийти и совершенно бесплатно отточить свои навыки или просто хорошо провести время с родными и близкими. А может быть, начать с нуля и втянуться? Ведь это очень увлекательная и азартная игра!

ТРК ЛОТОС PLAZA продолжает развивать свою прилегающую территорию, чтобы каждый житель нашего города смог найти занятие по интересам. Приходите, играйте, побеждайте и не забудьте ракетки и счастливый мячик. А если у вас нет подходящего арсенала, вы можете купить все необходимое в магазине "Спортмастер" или гипермаркете "Сигма".

ТРК ЛОТОС PLAZA ждет в гости!

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