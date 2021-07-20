Финансовую помощь от Тинькофф легко получить онлайн

Случается, что для решения каких-то экстренных вопросов не хватает имеющихся в распоряжении денег. Просить в долг не все любят, а бывает, что и не у кого занять.

Быстрый и гарантированный способ получить финансовую помощь – обратиться в ТИНЬКОФФ БАНК. Банк готов предоставить деньги в долг прямо в день обращения под небольшой процент. При этом вам совсем необязательно приходить в офис. Кредиты через интернет – это быстро, просто и в духе времени. Ведь интернет сегодня доступен практически каждому.

Банк позаботился об экономии вашего времени, сделав процедуру получения денег максимально комфортной и удобной. Прямо из дома или офиса, в комфортной обстановке, можно зайти на сайт банка и легко получить кредит под маленький процент.

Преимущества займов через интернет

Вы можете находиться где угодно, но при этом получить микрозайм. Не играет роли ваша кредитная история. Вам не придется объяснять, на какие именно цели вы берете деньги в долг. Банк не потребует от вас справок о доходах, доказательств о наличии имущества и согласия поручителей. Достаточно быть совершеннолетним, иметь паспорт, ну и, конечно, доступ к интернету.

Процедура получения денег онлайн

Нужно совсем немного времени, чтобы заполнить всю необходимую информацию на сайте. Сама процедура выглядит следующим образом:

- Зарегистрироваться на сайте ТИНЬКОФФ БАНК.

- Ввести нужную сумму и выбрать срок, в течение которого вы сможете вернуть долг.

- Заполнить онлайн анкету, введя свои паспортные данные.

- Подтвердить свою заявку по телефону представителю ТИНЬКОФФ БАНК, который перезвонит вам сам.

В течение пяти минут после оформления заявки онлайн на сайте, деньги будут перечислены вам. При повторном обращении клиент получает деньги еще быстрее.

Возможности погашения кредита:

через банковскую карту (Visa или MasterCard),

через терминал,

наличными,

через личный кошелек QIWI.

Нельзя оформить сразу два и более займов. Открыть второй кредит возможно в течение часа после того, как будет выплачены все долги по первому. Обратите внимание, что нет скрытых платежей за пользование деньгами, вы платите только проценты, оговоренные в договоре.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк", лицензия ЦБ РФ № 2673

ОГРН 1027739642281, г.Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1. На правах рекламы.