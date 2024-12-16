Тридцатиградусные морозы сменятся оттепелью в Карелии

На этой неделе погоду в Карелии будет качать в разные стороны. Всему виной североатлантические циклоны, сообщает Гидрометцентр РК.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток вслед уходящему на восток циклону ветер сменит направление на северное, и мороз усилится - в течение суток 17 декабря до -12, -18℃, в последующем в ночные часы до -17, -22℃, при прояснениях местами до -28℃. Днем температура не превысит -12, -17℃. В эти дни температура воздуха будет держаться на 5-10 градусов ниже нормы.

К 18 декабря осадки постепенно прекратятся. Но уже днем 19 декабря к западным границам республики приблизятся фронтальные разделы очередного активного циклона, несущие снегопады, метели, усиление ветра и потепление уже в большинство районов Карелии. К пятнице 20 декабря оно дойдет до оттепели. // Фото: Мария Фатхулисламова