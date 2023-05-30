30 мая 2023, 19:53
Трибуна рухнула во время детского футбольного матча, погибла женщина
В результате ЧП в Ростове-на-Дону есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети
Вечером 30 мая в Ростове-на-Дону трибуна со зрителями обрушилась прямо во время футбольного матча. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали 10 детей и 8 взрослых, передает ТАСС.
Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 16:25. На стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения. На трибунах были около 30 человек.
Порывом ветра конструкции перевернуло. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в тяжелом состоянии находятся двое детей и женщина. // фото: ГУ МЧС по Ростовской области