Трибуна рухнула во время детского футбольного матча, погибла женщина

Вечером 30 мая в Ростове-на-Дону трибуна со зрителями обрушилась прямо во время футбольного матча. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали 10 детей и 8 взрослых, передает ТАСС.

Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 16:25. На стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения. На трибунах были около 30 человек.

Порывом ветра конструкции перевернуло. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в тяжелом состоянии находятся двое детей и женщина. // фото: ГУ МЧС по Ростовской области