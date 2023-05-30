Автомобиль в Питкяранте врезался в подъезд жилого дома при полицейском

Необычное ДТП случилось 28 мая вечером в Питкяранте. Легковушка врезалась в подъезд дома. Очевидцем происшествия стал сотрудник ППС, сообщили в МВД Карелии.

Полицейский вызвал врачей и сотрудников МЧС, так как была угроза возгорания автомобиля.

Фотографии опубликовали в соцсетях. Люди пишут, что в тот момент во дворе дома № 9 на Парковой улице гуляло множество детей. Никто не пострадал только чудом.

Оказалось, что 44-летний местный житель пьяным сел за руль своего автомобиля и не справился с управлением. Он врезался в дверь подъезда, искорежив и ее, и машину.

В отношении горожанина составили административные протоколы. Ему грозит штраф в сумме тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. // фото: «Питкяранта life» / Вконтакте