Пропавшего на двое суток рыбака нашла служебная собака Вита

Женщина в Костомукше не дождалась мужа из леса и забеспокоилась. Супруг ушел на рыбалку и не возвращался уже вторые сутки, сообщили в МВД Карелии.

Жена обратилась в полицию и заявила, что благоверный пропал без вести. К поискам приступила следственно-оперативная группа, в том числе кинолог с собакой.

Младший лейтенант Анастасия Щукина с питомцем отправились к месту, где в последний раз видели мужчину. Вита понюхала ботинок пропавшего и взяла след.

Она вывела кинолога к реке, там под деревом спал мужчина. Он объяснил полицейским, что все хорошо, просто он крепко спал и не заметил, как прошло время. // фото: МВД Карелии