Отец заперся с полугодовалой дочкой в комнате и взорвал дом

Житель Сочи злоупотребил спиртным и разозлился на домочадцев. Он решил убить жену, тещу и полугодовалую дочку, передает Telegram-канал Kub Mash.

Заперся с малышкой на втором этаже здания и стал грозить устроить взрыв. Мама и бабушка отобрали ребенка у мужчины и перенесли в безопасное место.

Успокоить дебошира попытался сосед. Но тот открыл газ и взорвал дом. К счастью, семья безумца не пострадала. Ожоги получил он сам и попал в больницу. Жена написала заявление в полицию. // фото: www.freepik.com