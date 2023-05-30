Отечественная легковушка вылетела в кювет и загорелась в Карелии

Авария произошла 30 мая в Медвежьегорском районе на федеральной трассе А-119 «Вологда–Медвежьегорск».

В Госавтоинспекции предварительно установили, что вблизи села Сосновка водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. В итоге автомобиль вылетел в кювет. После этого отечественная легковушка загорелась.

В результате дорожного инцидента травмирован пассажир, его госпитализировали. На месте работают сотрудники дорожной полиции. // фото скриншот/ видео ГИБДД РК