Рекламирующего наркотики юношу ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность молодого человека. Он попал в кадр камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Юноша предположительно наносил на фасады домов надписи. Он рекламировал сбывающие наркотические средства интернет-магазины. Это происходило в микрорайоне Зарека.

Всех, кому что-то известно о личности или местонахождении этого человека, просят сообщить по телефонам: 8 999 094 51 25, 8 8142 715 327 или 02 (с мобильного -102). Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии