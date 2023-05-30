30 мая 2023, 15:00
Юноша в гипермаркете разбил несколько бутылок спиртного на 5000 рублей
Житель Петрозаводска испортил товар в магазине, а кондопожанин пытался вынести без оплаты
Сотрудники гипермаркета в Петрозаводске вызвали вневедомственную охрану из-за 18-летнего посетителя. Молодой человек испортил товар, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Он находился в торговом зале и разбил несколько бутылок спиртного. Ущерб магазину составил порядка 5000 рублей.
В сетевом магазине Кондопоги мужчина взял алкоголь с полки и попытался вынести, не оплатив. Персонал нажал тревожную кнопку. Обоих нарушителей задержали и передали полиции. // фото: Росгвардия