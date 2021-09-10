Три сотни работодателей Карелии массово привили сотрудников от ковида

Паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу в Карелии получили уже 313 работодателей. В правительстве республики пояснили, что документ выдают тем предприятиям и организациям, где большинство сотрудников привились.

Для получения паспорта нужно вакцинировать как минимум 60 процентов работников организации или индивидуального предпринимателя. Либо они должны в течение 6 месяцев до подачи заявки на получение паспорта переболеть COVID-19.

Паспорт дает получившим его определенные преференции. Так, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, ограничительные меры не будут действовать в их отношении или же их примут в меньшем формате. // Фото: Tumisu/Pixabay