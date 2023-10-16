Три сквера в ближайшее время благоустроят в Петрозаводске

Три сквера благоустраивают в Петрозаводске в рамках программы поддержки местных инициатив. В порядок скоро приведут скверы Анны Рогозкиной, Былинный и Ринтальский, сообщили в мэрии.

Так, благоустройство Ринтальского сквера на Кукковке уже в завершающей стадии. Подрядчик отсыпал пешеходные дорожки, убрал аварийные деревья и сухостой. Скоро установят опоры наружного освещения и высадят крупномерные пихты.

В сквере Анны Рогозкиной на Ключевой проводят земляные работы. Здесь появятся мощеные пешеходные дорожки, фонари, цветники и памятный знак.

В Былинном сквере подрядчик готовит основание, скоро начнет заливать бетоном бордюры вдоль новой пешеходной дорожки, а также вокруг небольшой площадки. В будущем там появится зона отдыха с арт-объектом. Работы во всех скверах должны завершиться в ближайшие недели. // фото: victor217/ freepik.com