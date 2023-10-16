Отопительный сезон в Карелии начался вовремя и без особых проблем

Парламентский Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству на очередном заседании 13 октября рассмотрел вопрос «О начале отопительного периода 2023/24 годов и готовности объектов жизнеобеспечения к его прохождению в муниципальных образованиях в Республике Карелия».

Отопительный сезон в Карелии начался штатно, все источники теплоснабжения работают в графике. Об этом сообщил депутатам карельского парламента заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Александр Федоричев.

В целом, по оценке профильного министерства, начало этого отопительного сезона было спокойнее, чем в прошлом году. По информации Федоричева, этому способствовала реализация инвестиционных программ. На протяжении последних лет в Карелии наблюдается стабильный рост инвестиций в этой сфере, рост числа мероприятий, которые выполняются ресурсоснабжающими организациями. Выросли темпы замены ветхих и аварийных сетей – в три раза по сравнению с прошлым годом. Увеличилось также привлечение федеральных средств.

3,4 млрд рублей – общий объем инвестиций. Эти деньги расходуются на ремонт сетей, котлов, модернизацию, установку нового оборудования,

- сказал Александр Федоричев.

Отмечено, что существенно сокращается аварийность на тех участках сетей, которые отремонтированы или заменены. По сравнению с прошлым годом количество аварий на сетях сократилось на 24 процента.

В планах следующего года – перекладка сетей в Сегеже, модернизация сетей в Беломорске, проектирование новой котельной в Суоярви.

Депутаты задали представителю министерства вопросы о теплоснабжении Суоярви. Федоричев рассказал, что, наконец, можно говорить о полной замене всех магистральных тепловых сетей в Суоярви. Котельная, где были проблемы с иностранным оборудованием и запчастями для него, тоже сегодня работает нормально, выдавая необходимую температуру теплоносителя. Министерство и местная власть активно работают по поступающим от граждан жалобам. После проверок, как правило, выясняется, что дело не в теплоснабжении дома, а в плохой подготовке дома к зиме, во внутридомовых сетях.

Также депутаты интересовались, когда Карелия сможет отказаться от мазута для отопления населенных пунктов. ПО словам Федоричева, «лидерами» по потреблению топочного мазута в Карелии являются поселок Надвоицы, Беломорский, Кемский, Лоухский районы.

Ждем газификации, строительства газопровода на север. Когда будет возможность, приоритет, естественно, будет отдан газу,

- сказал замминистра.

В заключение Александр Федоричев сообщил, что около 3,7 млрд рублей составляет сегодня совокупная задолженность потребителей Карелии за энергоресурсы.

«Это как раз те деньги, которые могли бы быть направлены на модернизацию сетей и котельных»,

- сказал Федоричев.

Подводя итог обсуждению, председатель комитета Леонид Лиминчук отметил:

Карелия вошла в отопительный сезон нормально. Но это не означает, что мы снимаем внимание с тех проблем, которые остаются. Поставим на вид министерству проблемы сбора долгов с потребителей – эту работу надо активнее вести совместно с органами местного самоуправления.

Информацию министерства депутаты приняли к сведению.