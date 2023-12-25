Три школы и сотни классов в Карелии закрыты на карантин

В течение минувшей недели в Карелии выявили 7652 случаев гриппа и ОРВИ. Неделей ранее их зафиксировали 7067, так что рост налицо, сообщили в Роспотребнадзоре.

Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 31 процент, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше.

В Петрозаводске за минувшую неделю зарегистрировали 3785 случаев ОРВИ и гриппа. В карельской столице эпидпорог превышен на 18,93 процента.

Из-за повышенной заболеваемости в этот период приостановили деятельность 208 классов в 37 школах. Полностью закрыты три школы в Петрозаводске. Неделей ранее на карантине было только одна школа и 95 классов. // фото: «Петрозаводск говорит»