Три школьницы из Петрозаводска стали миллионерами

Пять карельских школьниц стали финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкуренцию им составили более 1500 школьников со всей страны. Финал конкурса среди учеников 9-11-х классов прошел в международном детском центре «Артек».

Среди учащихся 11-х классов лучшими стали Александра Кудельская (гимназия №30), Нелли Филатова (школа №3 Петрозаводска), Инна Карачева (школа №43), сообщил министр образования и спорта Роман Голубев. Победительницы получат по одному миллиону рублей на образование или запуск стартапа.

Среди учеников 9-10 классов победили Мария Мюгянен (школа поселка Чална) и Милена Тимофеева (Ломоносовская гимназия). Школьницы получат по 200 тысяч рублей.

«В конкурсе оцениваются навыки, которые пригодятся подросткам в современном мире: умение работать в команде, анализировать информацию, организаторские способности, творческий подход»,

- сказал министр.

В ходе соревнования участники решали кейсы, направленные на развитие личностных компетенций и умение работать в команде. В этом году тема финала - «Подросток, наставник, среда». Для финалистов провели образовательные программы, игры и флешмобы. Старшеклассники приняли участие в игре «Включайся!» и создали модель идеального города. Также были встречи с экспертами. (фото со страницы руководителя Минобра РК)