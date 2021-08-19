Три новые камеры фиксации нарушений установили на трассах Карелии

Три новых комплекса фотовидеофиксации нарушений появились на федеральных дорогах республики, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Камеры фиксируют нарушения скоростного режима и случаи выезда на встречную полосу. Также они способны распознавать по номерам транспортные средства, находящиеся в розыске. Пока новые комплексы работают в тестовом режиме.

Устройства появились на трассе «Кола» 314-й километр, деревня Торосозеро; 439-й и 444-й километры, недалеко от поселка Шуя, на дороге «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» 16-й и 18-й километры, вблизи поселка Рускеала.

Когда они заработают в полную силу, данные начнут поступать в Центр автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений, где оформляются постановления об административном правонарушении. (фото источника)