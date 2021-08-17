Парковку запретят на одной из улиц Кукковки

Со следующей недели новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, появятся на Кукковке в Петрозаводске. Автомобилистам нужно смотреть в оба, а не парковаться по старинке. В противном случае их машину могут эвакуировать.

В мэрии предупредили, с 23 августа на участке Карельской аллеи от улицы Торнева до Косалмского проезда по обеим сторонам проезжей части запретят остановку. Изменения коснутся небольшой части Косалмского проезда от Карельской аллеи до Лыжной улицы. Впрочем, судя по всему, мера эта временная, поскольку неудобства связаны с предстоящими земляными работами.