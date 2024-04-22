Три ФАПа в Карелии приводят в порядок

Несколько ФАПов ремонтируют в Медвежьегорском районе по программе модернизации первичного звена. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Так, в ФАПе на территории села Челмужи обновляют запасной выход. Там меняют фундамент, кровлю и стены. Идет монтаж новой утепленной пристройки с запасным эвакуационным выходом и отдельным входом, где оборудуют пандус для маломобильных пациентов.

В ФАПе в селе Сосновка уже заменили окна, сейчас меняют напольное покрытие, наружные двери и внутренние, устанавливают электрические конвекторы, проводят электромонтажные работы.

В ФАПе поселка Шалговаары начинают демонтаж старых полов. Потом установят новые утепленные полы. После этого сделают косметический ремонт и проведут электромонтажные работы. //фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте