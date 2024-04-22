Жителям Карелии расскажут о выплатах в результате несчастных случаев

Горячую линию посвятят вопросам назначения и ежемесячных страховых выплат в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Социальный фонд региона проведет телефонную линию 23 апреля. Жители Карелии смогут получить консультацию и задать вопросы по телефону (8-8142)-79-59-14 с 11:00 до 13:00.

По другим вопросам предлагают обращаться в контакт-центр по номеру 8-800-200-07-57 по будням с 09:00 до 17:00 (в пятницу – до 16:45). // фото unsplash.com