Конюшенный мост в центре Петрозаводска все еще закрыт

Река Лососинка подмыла грунт Конюшенного моста. Горожане опасаются, что переправа может не выдержать и обрушиться, об этом пишет паблик «Карелфорния News».

Мост для пешеходов в районе бывшего ОТЗ закрыт для прохода. О запрете напомнили в мэрии, но не уточнили, будут ли ремонтировать переправу и когда.

В комментариях петрозаводчане высказали свое возмущение по поводу запрета передвигаться по Конюшенному мосту:

«Все для людей делает администрация города. Сколько лет уже закрыт этот мост и не ремонтируют. Знали, что закроют Мерецкова в мост и ничего не предпринимают кроме запретов... Браво главе города и ее кабинету!»

«Надо ремонтировать! Закрыть это самое простое. Уже два года закрыт»;

Некоторые предложили поставить с двух сторон моста высокий забор, чтобы люди не могли перелезть и ходить по переправе. Также предложили поставить указатели, как можно обойти закрытый участок. // фото VK-паблик администрации Петрозаводска