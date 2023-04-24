24 апреля 2023, 09:39
Три человека умерли во сне на пожаре в Твери
Выясняются обстоятельства гибели людей в пятиэтажке в российском регионе
В Твери три человека погибли на пожаре в пятиэтажном доме. Люди умерли во сне, пишет "Лента.ру" со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на лестничной клетке жилого дома из-за короткого замыкания. Пламя быстро перекинулось на входную дверь одной из квартир. Находившиеся там люди выбраться не смогли. Скорее всего, они надышались угарным газом и умерли во сне.
На месте трагедии работают криминалисты. Назначен ряд экспертиз, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Фото: Pxhere