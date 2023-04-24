Трое рабочих погибли от отравления газом в российском регионе

На Сахалине трое рабочих погибли от отравления газом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу региона Валерия Лимаренко.

Трагедия произошла в порту города Корсакова. По данным источника, мужчины работали в частично заполненном водой плавучем доке. По предварительной информации, рабочие надышались газом. Спасти удалось лишь двоих. Трое погибли.

В причинах произошедшего предстоит разобраться госинспекции по труду. Губернатор призвал работодателя оказать помощь семьям погибших. // Фото: unsplash.com