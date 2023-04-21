Россиянам объяснили, как сохранять молодость после 30

Диетолог Регина Ахуньянова раскрыла способы сохранить молодой внешний вид после 30 лет. Слова эксперта приводит «Лента.ру».

Основным принципом молодости доктор назвала похудение. Она отметила, что лишние килограммы всегда визуально делают человека старше. Для похудения стоит внимательно отнестись к своему режиму питания. Так, специалист советует ежедневно съедать два-три фрукта, 300 граммов овощей, употреблять белок каждый прием пищи и нерафинированное масло.

Кроме того, врач рекомендует не забывать о физической активности. Спорту нужно уделять не менее двух с половиной часов в неделю. Диетолог предупредила, что после тридцатилетия мышечная масса снижается, при отсутствии тренировок появляется лишний жир, и это влияет на гормоны, иммунитет, силы организма и уровень энергии. // Фото: unsplash.com