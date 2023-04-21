Врач рассказал о пользе одного продукта для пожилых

Нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе тыквенных семечек для пожилых людей. Слова врача приводит «Москва 24».

Так, эксперт подчеркнул, что употребление тыквенных семечек помогает укрепить иммунитет и улучшить работу кишечника. Также Арзамасцев отметил, что у людей старшего возраста часто встречаются проблемы с повышенным уровнем холестерина. В тыквенных семечках содержится много полезных жирных кислот, которые помогают уменьшить рост атеросклеротических бляшек, заявил доктор.

Помимо прочего, тыквенные семечки содержат цинк, оказывающий положительное влияние на иммунитет, и кремний, который улучшает защитные функции кожи и состояние ногтей, подытожил врач. // Фото: unsplash.com