Три человека погибли в жестком ДТП с каршерингом в Москве

Два автомобиля столкнулись в Москве этой ночью. Погибли три человека, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Авария произошла на улице Привольной, там водитель на каршеринговой Toyota потерял управление и выехал встречку. Он врезался в Kia и перевернулся, машину смяло.

Погибли на месте водитель Toyota и двое его пассажиров, травмы получили еще два пассажира этой же машины и водитель Kia. // фото: прокуратура Москвы/Telegram