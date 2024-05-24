Погибшего мужчину обнаружили в квартире в Петрозаводске

Днем 23 мая на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 12:26, сообщил близкий к МЧС источник.

На улице СКЗ необходимо попасть в квартиру, где мужчина не выходит на связь и не открывает дверь квартиры.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь. Внутри обнаружили хозяина без признаков жизни.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com