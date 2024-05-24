24 мая 2024, 09:05
Погибшего мужчину обнаружили в квартире в Петрозаводске
В обстоятельствах смерти петрозаводчанина разбираются правоохранители
Днем 23 мая на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 12:26, сообщил близкий к МЧС источник.
На улице СКЗ необходимо попасть в квартиру, где мужчина не выходит на связь и не открывает дверь квартиры.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь. Внутри обнаружили хозяина без признаков жизни.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com