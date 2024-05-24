Частные бани и хозпостройки полыхали в Кондопожском районе

Вечером 23 мая на территории дачного кооператива «Березовый затон», что в десяти километрах от города, вспыхнула частная баня. Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района в 22:08, сообщил близкий к МЧС источник.

По тревоге на место происшествия выехали два пожарных расчета из города бумажников. Когда они прибыли, огнем была охвачена не только баня и хозяйственная постройка, он перекинулся на строения соседнего участка.

Девять пожарных вступили в борьбу с огнем, отсекая его от дачных домов, и это у них получилось. Пришлось осуществлять подвоз воды с Онежского озера. находящегося в 600-х метрах от места происшествия.

В результате пожара на двух участках сгорели две бани и две хозяйственных постройки. Общая площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров.

По какой причине случился этот пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. // фото: freepik.com