Петрозаводчанин упал с моста на проводах в армию и попал в больницу

Вечером 23 мая молодой петрозаводчанин пострадал, упав с моста на улице Островского. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 22:56, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Пожарных попросили помочь транспортировать пострадавшего до автомобиля скорой помощи. Они перенесли его в машину, после чего юноша был госпитализирован.

По предварительным данным, группа молодых людей провожала друга в армию. Тот сел на ограждение моста, не удержался и упал вниз. Характер травм и другие обстоятельства этого происшествия устанавливаются. // фото: unsplash.com