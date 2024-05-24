Кроссовер и легковушка жестко столкнулись в центре Петрозаводска

Вечером 23 мая в центре Петрозаводска произошла жесткая авария. Друг в друга врезались легковушка Kia и кроссовер Audi, сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария случилась в 19:29 на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова, перекресток регулируемый.

Легковушка двигалась по Ленина, кроссовер пересекал перекресток по Андропова и выехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобили столкнулись, от сильного удара их вынесло на угол перекрестка, где в тот момент стояли люди.

Обломки машин полетели в пешеходов. Никто не пострадал только по счастливой случайности. Авария попала в кадр камеры уличного наблюдения «Сампо.ру». // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонакте