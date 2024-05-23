Голую шестилетнюю девочку нашли около магазина и заподозрили насилие

Прохожие в Химках увидели около одного из магазинов полностью обнаженную шестилетнюю девочку. Они немедленно вызвали полицию, заподозрив самое худшее, передает «МК».

Инцидент случился 23 мая в деревне Юрлово. Очевидцы считают, что малышку могли изнасиловать. Есть ли у ребенка какие-то травмы, издание не уточняет.

Девочку увезли в больницу Красногорска. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. // фото: unsplash.com