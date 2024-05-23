23 мая 2024, 21:17
Голую шестилетнюю девочку нашли около магазина и заподозрили насилие
Прохожие в Химках обнаружили маленькую девочку, которую могли изнасиловать
Прохожие в Химках увидели около одного из магазинов полностью обнаженную шестилетнюю девочку. Они немедленно вызвали полицию, заподозрив самое худшее, передает «МК».
Инцидент случился 23 мая в деревне Юрлово. Очевидцы считают, что малышку могли изнасиловать. Есть ли у ребенка какие-то травмы, издание не уточняет.
Девочку увезли в больницу Красногорска. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. // фото: unsplash.com