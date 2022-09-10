«Трейлер здоровья» будет работать в районах Карелии

На будущей неделе в районы Карелии вновь отправится «Трейлер здоровья». О продолжении ставшего популярным проекта рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Медицинская станция на колесах позволит жителям региона попасть на прием к терапевту, эндокринологу и кардиологу, пройти различные исследования: УЗИ, электрокардиографию, пульсоксиметрию, измерение внутриглазного давления, антропометрию, тест с 6-минутной ходьбой.

Принимать будут по предварительной записи, записаться можно в центральных районных больницах. Желающим пройти обследование нужно будет заранее сдать анализ крови, пройти ЭКГ и флюорографию, а женщинам потребуется еще и осмотр гинеколога.

«Трейлер здоровья» будет работать в Сортавале с 12 по 13 сентября, с 15 по 16 в Питкяранте, 18-19 сентября в Кондопоге. Последней остановкой станет Медвежьегорск, там мобильный комплекс будет работать 21 и 22 числа. Время работы на всех участках: с 9:00 до 18:00. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте