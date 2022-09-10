Петрозаводск: три года на преображение

Масштаб преображений грандиозный: до 2025 года здесь отремонтируют 40 проезжих частей и тротуаров, обновят фасады 40 домов, построят 14 километров автодорог и велопешеходных маршрутов, свыше 17 тысяч квадратных метров нового жилья, обустроят 30 общественных пространство и 200 дворовых территорий, а также установят более тысячи уличных фонарей.

Комплексный подход

Подробности, как именно преобразится Петрозаводск, рассказали на выездном совещании, которое прошло под руководством главы республики Артура Парфенчикова.

Ему презентовали план реконструкции главной визитной карточки столицы Карелии — площади Гагарина. В 2023 году здесь появится масштабная архитектурная композиция — модель Солнечной системы. Архитекторы Александр Кима и Алексей Скрипицын предложили установить Солнце, вокруг которого в поверхность самой площади будут вмонтированы гранитные полированные шары разных диаметров — планеты с латунными орбитами. Также знаковое место украсят символы леса, камня и водопада.

— Мы видим обновленные фасады жилых зданий: их привели в порядок в честь юбилея Карелии на субсидии, выделенные Петрозаводску правительством Карелии. Здесь же — здание вокзала, который отремонтировали к 100-летию республики. Таким образом, площадь Гагарина — знаковое место: здесь видны те возможности, которые дают столице республики совместные усилия различных ветвей власти, — отметил глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.

Еще одна площадь, которую приведут в порядок — Почтовая, она находится рядом с аллеей и бывшим рынком. Ее замостят бетонной брусчаткой и гранитными плитами, здесь же установят скамейки и урны, фонари, благоустроят газоны, займутся озеленением: разобьют цветники, высадят ель, которая будет радовать горожан как новогоднее дерево.

Также приведут в порядок Березовую аллею на Древлянке. Три года назад ее уже частично обновили: вымостили дорожки трехцветной брусчаткой, привели в порядок фонтан. Здесь появились новые скамейки и урны, парковые качели и столы для игры в шахматы, красивые цветочницы. Как уточнила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова, аллею дополнят детским игровым оборудованием и тренажерами Маркелова. Артур Парфенчиков уже поручил установить по периметру новой площадки ограждение, чтобы дети были в безопасности.

— Такое благоустройство требует комплексного подхода и единой концепции, которую должны разработать профессиональные специалисты. Нам уже помог это сделать архитектор Александр Савельев: он продумал, как сделать этот участок комфортным для транзита горожан и отдыха, убрать несанкционированную торговлю и исключить проезд автомобилей, — пояснил Владимир Любарский.

Еще одно место приложения сил — парковые зоны не только в центре Петрозаводска, но и в других районах. В Зарецком парке началось строительство новой парковки для автомобилей, будут отремонтированы пешеходные мостики и дорожки, а футбольное поле получит новое покрытие и ограждение. Средства на благоустройство парка выделили из бюджета республики в качестве субсидий.

Также в 2023 году в парке рядом с Пименовским мостом откроется смотровая площадка и светомузыкальный фонтан. На полуострове обустроят красивую декоративную беседку, а вдоль пляжной зоны проложат деревянные террасы. В порядок планируется привести все лестничные спуски. А на набережной Гюллинга расширят проезжую часть с устройством ливневой канализации.

В программу преображения Петрозаводска входит и несколько общественных территорий, давно нуждающихся в благоустройстве. Это парк Каменный бор, пляж «Пески». Длина зоны отдыха на береговой полосе пляжа будет составлять 300 метров, ширина — 40 метров, площадь акватории пляжа — 15 тысяч квадратных метров. Здесь одновременно смогут отдыхать 300 человек. На пляже будет обустроена отдельная зона для купания детей, спасательная станция и медпункт, волейбольная и детская площадки, здесь же поставят лежанки и кабинки для переодевания.

Комфортнее, удобнее, лучше

Мэр Петрозаводска отмечает: во всех работах по городскому благоустройству администрация действует комплексно.

— Если мы ремонтируем или возводим социальный объект, то стремимся одновременно создавать новые парковочные места и подъездные пути, благоустраивать и озеленять территорию. Для горожан это важно: мы совмещаем различные виды работ, а не производим «вечный ремонт», что несомненно вызвало бы справедливое недовольство. Городские территории должны приводиться в порядок комплексно: благодаря этому наши усилия воспринимаются совершенно иначе, петрозаводчане видят реальные результаты нашего труда, — пояснил Любарский.

Сегодня в городе подготовлен комплекс мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие. В программе — реконструкция моста через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова, капремонт переправы через реку Неглинка на улице Антикайнена, обустройство велопешеходных маршрутов и благоустройство трассы «Фонтаны», строительство двух «умных» спортивных площадок, модернизация наружного освещения и многое другое.

До 2025 года в Петрозаводске будут построены поликлиники на улицах Бесовецкая и Ровио, амбулатория на улице Октября, детский сад на улице Чехова. За три года реконструируют Дом культуры ОТЗ: сюда переедет Театр драмы республики Карелия.

Еще одна важная задача, прописанная в программе — улучшить внешний облик городских улиц. Для этого в Петрозаводске установят современные, отвечающие всем требованиям городского дизайна торгово-ярмарочные павильоны, закупят мобильные нестационарные отапливаемые павильоны для проведения ярмарок, масштабных презентаций и мастер-классов, в которых сможет принять участие большое количество людей.

Также власти приобретут уличные навигационные киоски для туристов с туристическими маршрутами, картами, афишами мероприятий. Единая информационная система упростит процедуру распределения грантов и субсидий — это будет сделано для финансовой поддержки представителей малого и среднего бизнеса.

Все это — для того, чтобы сделать социальную, культурную, транспортную, спортивную инфраструктуру более развитой. А, значит, жизнь горожан станет еще более комфортной и удобной.

Финансирование программы развития Петрозаводска будет идти, в том числе, за счет субсидий правительства Карелии и средств национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», Фонда капитального ремонта. Также будут привлекаться внебюджетные инвестиции. В целом все мероприятия, которые планируется реализовать в ближайшие три года, пойдут на благо не только самим петрозаводчанам, но и всем жителям Карелии. В столице республики они смогут получить различные образовательные, медицинские и культурные услуги.