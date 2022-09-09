09 сентября 2022, 20:48
Телевидение будут отключать в некоторых районах Карелии
13-15 сентября в ряде населенных пунктов пропадет ТВ-сигнал
В Карелии на следующей неделе ожидается отключение телевидения и радио в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.
В разные дни недели сигнал будет пропадать в поселках Лоухи, Кривой Порог, Погранкондуши, Амбарный и Софпорог. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Отключения связаны с профилактическими работами, а также с работами по монтажу нового оборудования. Фото: unsplash.com