Третья бригада врачей из Карелии отправилась в Запорожье

Карельские врачи в очередной раз отправились из Карелии в подшефную Запорожскую область. Это уже третья подобная командировка, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Медики будут работать в Васильевке, подобные командировки организуют ежемесячно.

В составе группы врач-травматолог, главврач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова, анестезиолог-реаниматолог Республиканского онкологического диспансера Андрей Соколов, анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Илья Накурдин, хирург РБ СЭМП Артем Грибков, акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра Анна Палийчук и медицинская сестра-анестезист Медвежьегорской центральной районной больницы Наталья Котова.

Каждый день на прием в среднем приходят по 15 человек. Специалисты осматривают детей, гражданских и военнослужащих.

Анестезиологи ведут в ИТАР тяжелых пациентов, в том числе с острым нарушением мозгового кровообращения и паллиативных больных, участвуют в экстренных и плановых операциях. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте