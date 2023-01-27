27 января 2023, 11:29
Третий день подряд растет заболеваемость Covid-19 в стране
За сутки в стране от коронавируса умер еще 41 человек
За последние сутки в России выявлены 7164 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимум в этом году. Умер еще 41 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 38 новых инфицированных. Госпитализированы шесть человек.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 394 902 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,92 миллиона. // Фото: unsplash.com