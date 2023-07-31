Тренировки со «Здравсоюзом» организует «Нова» в своих жилых комплексах

На минувших выходных на спортплощадке в жилом комплексе «Белые ночи» в Петрозаводске прошла открытая тренировка с инструктором фитнес-клуба «Здравсоюз», одного из самых популярных в городе.

Организовала тренировку компания «Нова», которая построила комплекс «Белые ночи».

В этом комплексе множество возможностей для активного отдыха во дворе, и не только для детей. Зимой заливаем каток, летом многие с удовольствием играют в мяч. Мы рады, когда жители наших домов проводят время во дворах, и создаем для этого все условия. Именно поэтому запустили пробные уличные тренировки с нашими партнерами из «Здравсоюза», клуба, который хорошо знаком многим жителям Кукковки и любим,

- отметили в строительной компании.

Провел тренировку Александр Бахман, который показал участникам, как небольшой комплекс упражнений, доступных каждому, меняет настрой и заряжает энергией. В «Здравсоюзе» предлагают осознанный и бережный подход к тренировкам.

Сейчас, покупая жилье, петрозаводчане думают не только о квадратных метрах, но и об образе жизни, который транслирует застройщик. Нам повезло. Ведь мы работаем для людей, близких нам по духу: активных, ценящих комфорт, ценящих возможность улучшать жизнь,

- подчеркнули в «Нове».

Застройщик сообщил, что тренировки планируется проводить регулярно, в том числе, и для жителей других комплексов от «Новы».